Sesión especial y coloquio de 'Caminando con el Diablo' con Tamar Novas

Entrada a una sesión de cine en los Cantones una tarde de enero de 2026 Quintana

A Coruña acogerá este jueves a las 20.00h. en los Cantones Cines, un pase especial de la película 'Caminando con el diablo', que contará con la presencia de su protagonista, el actor gallego Tamar Novas.

La proyección irá acompañada de un coloquio con el intérprete, ganador de un Goya, en el que el público podrá conocer de primera mano detalles del rodaje y conversar con el actor sobre la película y su trayectoria en el cine.

Las entradas para este encuentro especial con el público ya están a la venta. El evento ofrecerá así una oportunidad para disfrutar del visionado y compartir impresiones con uno de sus protagonistas en una sesión pensada para los amantes del cine.