Festival Imaxinaria

Alberto Vázquez, Marité Cores, Matilde Rodríguez y Manuel Mora, esta mañana, en la presentación de Imaxinaria Carlota Blanco

El jueves 12, a las 16.30 horas, se proyectarán más obras de la Sección Oficial y, después, se celebrará una charla conjunta de Réka Bucsi y Nicole Stafford (18.15 horas), además de la retrospectiva del director Sylvain Chomet (20.30).

El viernes 13 habrá nuevas sesiones (a las 17.00 y 21.30 horas) de proyección de las obras en competición y otra charla, a las 18.30 horas, sobre la escena indie con Rafillo, Alex Rey, Rapapawn y Giovanna Lopalco con proyección de sus obras.

El sábado 14, por la mañana (12.00), habrá una proyección especial de ‘Kirikou et la sorcière’, de Michel Ocelot, con música en directo de Rosin de Palo. Por la tarde, además de más proyecciones de la Sección Oficial (16.00 y 21.45 horas), habrá otra retrospectiva de Sylvain Chomet (19.30 horas), que también ofrecerá una masterclass a las 17.30 horas. Además, habrá espacio para un taller infantil a las 17.45 horas.

Finalmente, el domingo 15, la última jornada de la cuarta edición de Imaxinaria, comenzará con la proyección, a las 16.30, de la cinta ‘Arco’, de Ugo Bienvenu, nominada a la próxima edición de los premios Oscar. A las 19.00 horas se celebrará la gala de clausura del evento, en el que se entregarán los premios de la Sección Oficial de 2026 y se proyectarán sus cortos ganadores.

Las entradas para los diferentes eventos están disponibles en Ataquilla.com