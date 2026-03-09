Ciclo de cinema 'Olladas de muller'
O ciclo 'Olladas de muller', iniciativa do Consello da Cultura Galega coa colaboración da Filmoteca de Galicia, regresa ao fío do 8 de marzo para achegar filmes dirixidos, protagonizados ou de temática central sobre as mulleres.
Esta 14º edición, que comeza este martes 10 de marzo (con sesións ás 18.00 e 20.30 horas) na sede da Filmoteca, ofrece ademais unha viaxe polo cinema feito por mulleres que narran a emigración desde a súa propia experiencia ou desde a memoria doutras que marcharon, seleccionadas por Beli Martínez e Keina Espiñeira. Un ciclo que complementa a exposición 'Emigrantas. Emerxer do silencio', que se inaugura o mércores 11 ás 19.30 horas, explican dende o Consello da Cultura.
O programa abre o día 10 de marzo coas primeiras sesións do ciclo Emigrantas (18.00 horas, coa presenza de Keina Espiñeira) canda a proxección de 'Antes de nós', de Ángeles Huerta (20.30 horas), que contará coa participación da directora.
O filme, protagonizado por Xoán Fórneas, Cris Iglesias, Nancho Novo e Xoel Fernández é un dos títulos con maior número de candidaturas aos Premios Mestre Mateo deste ano. Propón un percorrido emocional por dous momentos na vida de Castelao e a súa muller, Virxinia Pereira: a etapa de 1918, marcada pola gripe española e a súa entrega profesional en Rianxo, e a viaxe a Bretaña en 1929 tras a perda do seu fillo, nun retrato íntimo do home antes do mito e da parella antes de se converter en símbolo colectivo.
O 12 de marzo ás 20.30 horas será a quenda de 'Grelei raíces no teu lar', de Adriana Páramo, que presentará esta obra de carácter autobiográfico na que a cineasta regresa a Galicia tras once anos fóra e, desde a casa da súa tía recentemente falecida, inicia unha viaxe íntima de reconstrución persoal e reflexión arredor da maternidade e do significado do fogar.
Pecha o programa 'As estacións (As Estações)', de Maureen Fazendeiro, que poderá verse en dobre sesión (o 13 de marzo ás 20.30 e o 14 de marzo ás 18.00 horas, con coloquio posterior). A película entretece relatos de traballadores rurais, notas de campo dunha parella de arqueólogos, imaxes afeccionadas, debuxos científicos, lendas, poemas e cancións para compoñer unha viaxe pola historia e os contos do Alentejo portugués, ofrecendo un retrato sensíbel das xentes e da memoria dun territorio.Emigrantas, un ciclo complementario
No marco do ciclo 'Olladas de muller' e como unha das actividades complementarias da exposición “Emigrantas. Emerxer co silencio”, prográmanse unha serie de filmes que rachan coa imaxe estereotipada da muller emigrante: sacrificio, espera, subalternidade.
“Aquí a muller é autora, é mirada e voz, e transforma a maneira de contar historias”, explican as comisarias Beli Martínez e Keina Espiñeira no folleto de presentación. Historias familiares, ausencias, despedidas e retornos aparecen na pantalla para reflectir as pegadas afectivas e sociais da emigración e para explorar a identidade en tránsito entre aquí e alá.
As obras, proxectadas en catro sesións, combinan linguaxes diversas, do rexistro doméstico á animación, do ensaio autobiográfico á experimentación, e empregan fragmentos, arquivos, voces en primeira persoa e silencios para facer visible o que antes ficaba invisibilizado. Son catro sesións que non ofrecen respostas pechadas, senón novas maneiras de mirar, sentir e pensar a emigración.
Comeza coa Sesión 1: Etnografías urbanas, un espazo de análise e creación arredor das transformacións da cidade e das experiencias que a habitan, coa participación de Tini de Andrés e Xisela Franco, dúas creadoras e investigadoras que teñen desenvolvido un traballo destacado no ámbito da imaxe e da memoria social. 'Bowery NY' (Tini de Andrés, 1972) e 'Anima Urbis' (Xisela Franco, 2010).
A continuación, a Sesión 2: Identidades e memoria no capitalismo reunirá contribucións de varios autores, propondo unha reflexión colectiva sobre os procesos de construción identitaria, as políticas da memoria e os dispositivos culturais no contexto do capitalismo global. Inclúense as curtametraxes: '1977' (Peque Varela, 2007), 'Gato encerrado' (Peque Varela, 2010), 'La memoria interior' (María Ruido, 2002), 'Naoko' (Aranxa Vicens, 2021) e 'Mariví, na pel da memoria' (Laura e Coral Piñeiro, 2022)
A Sesión 3: Subalternidade histórica, traballo e xénero contará coa presenza de Margarita Ledo, quen abordará as relacións entre representación, historia e condicións laborais desde unha perspectiva feminista e crítica, poñendo o foco nas voces e suxeitos historicamente marxinados.
Pechará a programación a Sesión 4: Comunicacións na diáspora, interxeracións, tamén con achegas colectivas centradas nas dinámicas comunicativas das comunidades migrantes e nos diálogos entre xeracións, explorando como a memoria e a identidade se transmiten, transforman e resignifican a través do tempo e do espazo. Aquí están 'Cienfuegos 1913' (Margarita Ledo, Belkis Vega, 2008), 'Ata pronto, adeus' (CPI O Cruce, de Cerceda, alumnado 1º-2º ESO, 2022), 'Segunda II' (Anita Pico, 2024) e 'Memorias de ultramar' (Carmen Bellas, Alberto Berzosa, 2021).
O ciclo Olladas de muller botou a andar en 2011 baixo o título 'Creadoras galegas de imaxe', en colaboración coa Deputación de Lugo. Co tempo, foi abrindo novos camiños e sumando colaboradores que permitiron que o ciclo transitase por Santiago e Ferrol. Desde 2015 estableceuse unha vía estable de colaboración coa Filmoteca de Galicia (antes Centro Galego de Artes da Imaxe) e fixouse a realización do programa na súa sede na Coruña, aínda que tamén houbo proxeccións noutros espazos. Desde 2020 o programa enriqueceu o seu formato coa incorporación de proxeccións audiovisuais feitas na lusofonía.