Ernest & Celestine, cuentos de primavera

Ernest & Celestine Cedida

Llega la primavera y, con ella, el buen tiempo, el sol y el viento de Charabia, tierra natal de Ernest, que anuncia el cambio de estación. Para celebrarlo, Celestine y sus amigas, las ratoncitas, preparan deliciosos pasteles y hermosas decoraciones florales.

Ernest y Celestine, cuentos de primavera recupera el encanto de los libros de Gabrielle Vincent con una animación tierna y poética, ofreciendo nuevas y coloridas aventuras del dúo formado por la inteligente ratoncita Celestine y Ernest, un oso grande y bonachón. Dirigida por Aurélie Raphaël, la película celebra la amistad, la convivencia y la creatividad, convirtiendo cada cuento en una pequeña lección de belleza y solidaridad.