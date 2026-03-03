Mi cuenta

Ernest & Celestine, cuentos de primavera

Llega la primavera y, con ella, el buen tiempo, el sol y el viento de Charabia, tierra natal de Ernest, que anuncia el cambio de estación. Para celebrarlo, Celestine y sus amigas, las ratoncitas, preparan deliciosos pasteles y hermosas decoraciones florales.

Ernest y Celestine, cuentos de primavera recupera el encanto de los libros de Gabrielle Vincent con una animación tierna y poética, ofreciendo nuevas y coloridas aventuras del dúo formado por la inteligente ratoncita Celestine y Ernest, un oso grande y bonachón. Dirigida por Aurélie Raphaël, la película celebra la amistad, la convivencia y la creatividad, convirtiendo cada cuento en una pequeña lección de belleza y solidaridad.

Fecha Iniciosábado, 21 de marzo de 2026 18:00

LugarFilmoteca de Galicia

Dirección Rúa Durán Loriga, A Coruña, 15003 A Coruña, España

