El Ideal Gallego Fundado en 1917

Agenda

Norte Cinema Diverso proxecta 'Maspalomas'

Cartel de 'Maspalomas'
"Maspalomas" (2025) é unha película dirixida por José Mari Goenaga e Aitor Arregi que trata o tema da identidade sexual na vellez, da realidade de aquelas persoas que lograron atopar a súa identidade lonxe do seu fogar e  que se ven obrigados a regresar ao seu pasado ao chegar á ancianidade.

O festival Norte Cinema Diverso está organizado pola Asociación Palestra coa colaboración do Concello da Coruña, a Cinemateca Pedro Zerolo, a Academia Galega do Audiovisual e a Fundación 26 de Diciembre.

Fecha Iniciojueves, 26 de febrero de 2026 20:59

LugarTeatro Colón

Dirección Avenida Marina, n7A, 15003 A Coruña

