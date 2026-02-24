Agenda
Norte Cinema Diverso proxecta 'Maspalomas'
"Maspalomas" (2025) é unha película dirixida por José Mari Goenaga e Aitor Arregi que trata o tema da identidade sexual na vellez, da realidade de aquelas persoas que lograron atopar a súa identidade lonxe do seu fogar e que se ven obrigados a regresar ao seu pasado ao chegar á ancianidade.
O festival Norte Cinema Diverso está organizado pola Asociación Palestra coa colaboración do Concello da Coruña, a Cinemateca Pedro Zerolo, a Academia Galega do Audiovisual e a Fundación 26 de Diciembre.