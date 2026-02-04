Ciclo 'Outras historias do cinema' en la AC Alexandre Bóveda

Sede de la AC Alexandre Bóveda Archivo

El jueves 5 de febrero, a las 19.30 h, dentro del ciclo “Otras historias del cine” habrá una nueva sesión dedicada al cine pre-code, segunda parte, a cargo de Martin Pawley.

En esta segunda y última sesión sobre el período Pre-Code —los años que preceden la generalización de la autocensura de las principales productoras de Hollywood— se ahondará en el tratamiento libre y sin prejuicios que las películas hicieron de elementos que enseguida quedaron desterrados de la pantalla, como el deseo sexual, las drogas y cierto escepticismo cara las estructuras sociales. Se acercarán a la comedia y el melodrama pero también al cine de terror, con hitos que se abren a lecturas políticas audaces.

Martin Pawley es productor, crítico y programador de cine.

Puedes inscribirte en su web:

https://acalexandreboveda.gal/event/cine-pre-code-parte-2/