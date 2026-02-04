Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Ciclo 'Outras historias do cinema' en la AC Alexandre Bóveda

Sede de la AC Alexandre Bóveda
Archivo

El jueves 5 de febrero, a las 19.30 h, dentro del ciclo “Otras historias del cine” habrá una nueva sesión dedicada al cine pre-code, segunda parte, a cargo de Martin Pawley.

En esta segunda y última sesión sobre el período Pre-Code —los años que preceden la generalización de la autocensura de las principales productoras de Hollywood— se ahondará en el tratamiento libre y sin prejuicios que las películas hicieron de elementos que enseguida quedaron desterrados de la pantalla, como el deseo sexual, las drogas y cierto escepticismo cara las estructuras sociales. Se acercarán a la comedia y el melodrama pero también al cine de terror, con hitos que se abren a lecturas políticas audaces.

Martin Pawley es productor, crítico y programador de cine.

Puedes inscribirte en su web:

https://acalexandreboveda.gal/event/cine-pre-code-parte-2/

Fecha Iniciojueves, 5 de febrero de 2026 19:30

LugarAC Alexandre Bóveda

Dirección Calle san andrés

Mapa de ubicación