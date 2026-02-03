Proyección de 'Naves misteriosas' en la Filmoteca de Galicia

Naves misteriosas Cedida

Un científico mantiene en una nave espacial un conjunto de especímenes de flora y fauna que funcionan como una suerte de Arca de Noé después de que la vida en la Tierra sea ya solo artificial y esas especies se hayan extinguido. Cuando recibe órdenes de destruir el bosque, su negativa lo enfrenta con los demás miembros de la tripulación.

Clásico del género de ciencia-ficción. Además de un mensaje ecologista adelantado a su tiempo, Naves misteriosas cuenta con unos magníficos efectos especiales. Uno de los dos únicos filmes que dirigió Douglas Trumbull, especialista en este área, responsable de los trucajes visuales en cintas como 2001: una odisea del espacio (1968) o Blade Runner (1982).