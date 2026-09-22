Carlangas actuará en el Rock in Cambre

Dos días de música en directo, diez bandas y muchas horas de rock para vivir en Cambre los próximos 25 y 26 de septiembre.

El viernes abrirán la jornada Os Escarapotes a las 21.30 horas. Continúa Medina Azahara, a las 23.00 horas. Completan el cartel de la primera jornada Biznaga (01.30 horas) y Stonewolf (02.50 horas).

El sábado la cita comenzará antes. A las 19.00 horas ya estará Black Crab sobre el escenario. A las 20.30 actúa Panxea, lnadaptados a las 21.40 y Carlangas a las 23.00. En la madrugada Boikot, a las 00.40 horas y cerrará el 'Rock in Cambre' Me Fritos and the Gimme Cheetos a las 02:30 h.

La entrada a este evento es gratuíta.