Noites de Monólogos en Carral

El monologuista Quico Cadaval Archivo

El municipio de Carral, como cada año, acoge las Noites de Monólogos, que se llevarán a cabo en el Local Xente Nova en Tabeaio a las 21.00 horas.

Viernes 11 de Septiembre, apertura del ciclo a cargo de Quico Cadaval con su espectáculo 'Notas de rodapé - 30 anos a contar historias'.

Viernes 18, Bea Campos, presentará el show 'Marcho que teño que marchar'.

Viernes 25, este día será el turno de Marcos Pereiro con la obra 'Os marcos'.

La entrada será gratuita hasta completar aforo.