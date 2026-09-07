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Agenda

El espectáculo 'Ninguén tira fotos nos enterros' de Carlota Mosquera

cartel ninguen tira fotos
Carlota Mosquera en el cartel de la obra
Concello de Culleredo

Una niña de 11 años asiste el mismo día a una boda y a un entierro: esa es la premisa de 'Ninguén tira fotos nos enterros', una obra de Carlota e compañía con la que Culleredo se suma al IX Ciclo Metropolitano da Música e das Artes pola Igualdade Elas Son Artistas.

La pieza, concebida y protagonizada por Carlota Mosquera, combina interpretación, improvisación, danza y procesos fotográficos en vivo con humor y emoción en una autoficción que va recreando las imágenes que la niña toma durante el día. De este modo, y sumando la participación del público, la obra propone una reflexión colectiva sobre la muerte desde la mirada de la infancia. Está dirigida al público adulto.

La función será el viernes 11 de septiembre a las 20:30 horas, y tendrá lugar en el Auditorio del Edificio de Servizos Múltiples de O Burgo. Tiene una duración aproximada de una hora y la entrada será libre y gratuita, hasta completar el aforo de la sala.

La obra pertenece a la Rede Cultural da Deputación da Coruña.

Fecha Inicioviernes, 11 de septiembre de 2026 20:30

LugarAuditorio del Edificio de Servizos Múltiples de O Burgo

Dirección Rúa Ramón Cabanillas, 14, 15670 Culleredo, A Coruña, España

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