BeFest2026 en Bergondo 

BEF-FESTA--2026 Cedida

"Bergondo vuelve a celebrar en femenino, y este año queremos hacerlo con toda la gente". Bajo esta premisa, y como parte del programa municipal Bergondo en Feminino, el Concello ha organizado para el próximo viernes 29 de mayo el #BeFest2026, una gran fiesta comunitaria diseñada para celebrar la memoria, la creación y la participación activa de las mujeres que han construido y siguen construyendo el municipio.

El encuentro, que se desarrollará en A Senra a partir de las 18 horas, promete ser una jornada viva, emocionante y profundamente participativa. El acto principal estará presentado por Lidia Veiga y Bea García, y contará con una rica programación cultural que entrelazará música, teatro y poesía. Además, el escenario servirá para la entrega de los Premios BeF, unos galardones destinados a visibilizar historias locales que merecen ser contadas y a poner en valor la memoria colectiva del municipio.

Una vez finalizado el acto central, continuará con una celebración conjunta para fomentar la unión vecinal. La organización ha preparado una "foliada abierta" que estará amenizada por las agrupaciones Cantareiras da Revolteira y Non fagas ruído. El objetivo es que todos los asistentes se animen a cantar, tocar, bailar y palmear. Para que nadie tenga excusas a la hora de participar, se repartirán letras impresas de las canciones entre el público.

Los asistentes podrán disfrutar de una degustación de productos de la Reserva de la Biosfera das Mariñas, elaborados y servidos de la mano de A Artesa da Moza Crecha.