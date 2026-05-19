XII Festa Amanexa en Lorbé

Folclore gallego El Ideal Gallego

Los vecinos de Lorbé, en la parroquia de Dexo en el municipio de Oleiros, celebrarán el próximo sábado 23 de Mayo la XII Festa Amanexa.

Los asistentes a esta fiesta que se celebrará en la Pista Polideportiva del lugar podrán deleitarse a partir de las 18.00 horas con las actuaciones de los grupos folclóricos O Castro y A.C.O Amanexo.

XII Festa Amanexa

A las 20.00 horas tendrá lugar una churrascada y a las 20.30 horas comenzará la foliada libre.

A lo largo de la jornada los presentes podrán además visitar una muestra de artesanía.