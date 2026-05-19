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Agenda

II Xuntanza de Maiores en Betanzos

Xuntanza de Maiores de Betanzos FOTO Patricia G. Fraga (14)
Xuntanza de maiores de Betanzos
Patricia G. Fraga

Reunión que tendrá lugar en la explanada do Pasatempo de Betanzos. Los pensionistas y mayores de 60 años podrán disfrutar el domingo 24 de Mayo.

La jornada comenzará a las 14:30 h con una sesión vermú, seguida de la comida. El precio del menú será de 25 euros.

Xuntanza de maiores de Betanzos
Xuntanza de maiores de Betanzos

La fiesta estará amenizada por el grupo Compás y por Agrupaciones de Gaitas de Betanzos.

Habrá regalos y detalles para todos los asistentes.

Las inscripciones se podrán realizar en el Local Social de Pintor Seijo Rubio los lunes, jueves y viernes, de 17:00 h a 19:00 h.

Fecha Iniciodomingo, 24 de mayo de 2026 14:30

LugarExplanada do Pasatempo de Betanzos

Dirección Betanzos, La Coruña, España

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