II Xuntanza de Maiores en Betanzos

Xuntanza de maiores de Betanzos Patricia G. Fraga

Reunión que tendrá lugar en la explanada do Pasatempo de Betanzos. Los pensionistas y mayores de 60 años podrán disfrutar el domingo 24 de Mayo.

La jornada comenzará a las 14:30 h con una sesión vermú, seguida de la comida. El precio del menú será de 25 euros.

Xuntanza de maiores de Betanzos

La fiesta estará amenizada por el grupo Compás y por Agrupaciones de Gaitas de Betanzos.

Habrá regalos y detalles para todos los asistentes.

Las inscripciones se podrán realizar en el Local Social de Pintor Seijo Rubio los lunes, jueves y viernes, de 17:00 h a 19:00 h.