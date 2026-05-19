Duo Crazy Facebook

La parroquia de Lesa, del municipio de Coirós, celebrarán su fiesta religiosa en honor al Santísimo Sacramento en el 23 y 24 de Mayo.

Fiestas del Santísimo Sacramento en Lesa, Coirós

Sábado 23 de Mayo, comienza el día de fiesta a las 13.00 horas con la celebración de la misa solemne. A continuación, se celebrará la tradicional sesión vermú amenizada por el dúo Deluxe.

Domingo 24, a las 13.15 horas se celebrará la misa solemne y tras el acto religioso, la música volverá a sonar en la sesión vermú, en esta ocasión a cargo del dúo Crazy.