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Agenda

Fiestas del Santísimo Sacramento en Lesa, Coirós

Duo Crazy
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La  parroquia de Lesa, del municipio de Coirós, celebrarán su fiesta religiosa en honor al Santísimo Sacramento en  el 23 y 24 de Mayo.

Fiestas del Santísimo Sacramento en Lesa, Coirós
Fiestas del Santísimo Sacramento en Lesa, Coirós

Sábado 23 de Mayo, comienza el día de fiesta a las 13.00 horas con la celebración de la misa solemne. A continuación, se celebrará la tradicional sesión vermú amenizada por el dúo Deluxe.

Domingo 24, a las 13.15 horas se celebrará la misa solemne y tras el acto religioso, la música volverá a sonar en la sesión vermú, en esta ocasión a cargo del dúo Crazy.

Fecha Iniciosábado, 23 de mayo de 2026 13:00

Fecha Findomingo, 24 de mayo de 2026 22:00

LugarLesa

Dirección Coirós, 15316 Coirós, La Coruña, España

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