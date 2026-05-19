Fiestas del Espíritu Santo en Arteixo 

Actuación de París de Noia El Ideal Gallego

Los vecinos de Souto, Freán, Roxiñas, Estación y Zapateira, en el municipio de Arteixo, celebrarán desde el día 20 al 24 de Mayo su fiesta religiosa en honor a San Antonio y el Espíritu Santo.

Miércoles 20 de Mayo, a las 20.00 horas darán inicio las fiestas con una gran pulpada y churrascada, que dará paso a las 22.00 horas a la verbena con la orquesta Panorama.

Jueves 21, a las 20.00 horas los asistentes podrán degustar pulpo y churrasco y a partir de las 22.00 horas dará inicio la verbena con la orquesta Fania Blanco Show.

Fiestas Espíritu Santo en Arteixo

Viernes 22, a las 20.00 horas, pulpo y churrasco y a las 22.00 horas los asistentes podrán deleitase con la verbena a cargo de la orquesta Panorama City.

Sábado 23, comienzan los actos a las 13.30 horas con la misa solemne en honor a San Antonio con posterior procesión. Finalizados los actos religiosos el grupo La Conexión podrá música a la sesión vermú.

Los presentes podrán degustar pulpo y churrasco a partir de las 20.00 horas y a las 22.00 horas, verbena con el grupo La Conexión y París de Noia.

Durante el descanso de la verbena habrá sesión de fuegos de artificio.

Domingo 24, comienza el día con la degustación de pulpo y churrasco a partir de las 12.00 horas, y a las 13.00 horas se celebrará la misa solemne en honor al Espíritu Santo. A continuación se celebrará la sesión vermú con el grupo D'Vicio.