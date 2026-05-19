Festa das Flores en Arteixo

Festa das Flores de Arteixo El Ideal Gallego

Un año más se celebrará en el municipio de Arteixo la Festa das Flores. Los asistentes a estas jornadas podrán disfrutar y deleitarse con las numerosas actividades lúdicas programadas para la ocasión.

Viernes 23 de Mayo, a las 13.00 horas entrega de premios del X Concurso de Maios. A las 22.30 horas dará inicio la verbena con orquesta New York y el dúo D'Vicio.

Sábado 24, comienza el día con disparo de bombas de palenque y alboradas a cargo del grupo de gaitas Triskel.

A las 12.00 horas tendrá lugar la actuación del grupo de Canto e Pandereteira y a las 13.30 horas, Xantar de Maiores. A las 14.30 horas, sesión vermú con Xilo e Carlos Manteiga.

A las 19.00 horas se celebrará el XXII Encontro de Bandas de Música y a las 20.00 horas, Mostra de Baile e Danzas. A las 22.30 horas comenzará la verbena con la orquesta Finisterre y disco móvil Impacto con DJ Drew Korme.

Domingo 25, a las 12.15 horas se celebrará la misa solemne y alfombra floral seguida de procesión con arcos florales y acompañamiento de Banda de Música Santiago de Arteixo. A las 14.30 horas, sesión vermú con el dúo Kalima 3.0, que también amenizará la sesión de tarde a partir de las 18.00 horas.

Martes 27, a las 17.00 horas tendrá lugar la inauguración de la Exposición-Obradoiro Cultiva o teu Lecer.