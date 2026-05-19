Festa da Virxe dos Desamparados de Souto en Paderne

Fiesta en Paderne El Ideal Gallego

Sábado 23 de Mayo, comienza la celebración de las fiestas en honor a la Virxe dos Desamparados en la parroquia de Souto del municipio de Paderne. A las 09.00 horas habrá dianas y alboradas a cargo del grupo de gaitas de la AA.VV. San Pantaleón. A las 13.30 horas tendrá lugar la celebración de la misa solemne con procesión. A continuación dará comienzo la sesión vermú a cargo del grupo Fénix, formación que también amenizará la verbena.

Festa Virxe dos Desamparados en Paderne

Domingo 24, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne con procesión y acto seguido se celebrará la sesión vermú a cargo del dúo Deluxe.