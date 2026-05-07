Proyección del documental 'Un mar de mulleres' en Oleiros

'As mulleres e o mar'

El documental 'Un mar de mulleres' se proyectará en la Filmoteca de Galicia el viernes 8 de mayo a las 18.00 horas. Después habrá un coloquio, contribuyendo así a la difusión del trabajo de recuperación de la memoria de las mujeres y de su papel fundamental en la historia económica y social de nuestro país.

El film está producido por la Cátedra Juana de Vega, con el apoyo de la Fundación Juana de Vega y de la Universidade de Santiago de Compostela.

Un mar de mulleres, dirigido por Sabela Brand, es un documental que visibiliza el papel de las mujeres gallegas en el sector pesquero y en la transformación de pescado, destacando su participación laboral, la brecha salarial de género y los cambios en las condiciones de trabajo entre el siglo XX y XXI.

A través de entrevistas, se muestra la importancia de los saberes tradicionales, el emprendimiento femenino y la contribución de las mujeres a la modernización económica y al avance de la vida en las comunidades marineras.

El pasado abril, el documental 'Un mar de mulleres: o traballo feminino nas industrias do mar de Galicia' fue seleccionado en la sección oficial documental de la 3ª edición del Festival Cine do Mar de Marín, tras ser escogido entre más de 300 películas procedentes de todo el mundo.