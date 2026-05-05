XXXVI Triatlón Concello de Oleiros

La parroquia de Mera, en el municipio de Oleiros acogerá una nueva edición del Triatlón Concello de Oleiros el próximo sábado 9 de mayo. Un máximo de 230 deportistas participarán en la prueba en las distintas categorías: junior, juvenil, sub-23, veterano 1, veterano 2 y veterano 3 y absoluta.

La prueba comenzará a las 16.00 horas y la distancia para todas las categorías será de 750 metros de natación, 21 kilómetros de bicicleta y 5,5 kilómetros de carrera a pie.

La salida, transición y meta estarán situadas en el parque de A Lagoa de Mera.

El precio de la inscripción es de 15€.