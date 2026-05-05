VII Andaina Solidaria Nocturna de Sada

La andaina sale de la Casa da Cultura Pintor Lloréns

Cruz Roja y el Ayuntamiento de Sada organizan la VII Andaina Solidaria Nocturna, que se celebrará el próximo viernes 8 de Mayo.

La andaina partirá de la Plaza Suárez Picallo a las 21.00 horas y los participantes podrán disfrutar de un recorrido de 6,3 kilómetros cuyo itinerario será: Casa da Cultura Pintor Lloréns - Paseo Marítimo - Fontán - Roteiro Costa Doce - Campo dás Mantas - Estrada AC163 - Lavadoiro de Fontán - Paseo Marítimo - Casa da Cultura Pintor Lloréns.

La actividad incluye el sorteo de regalos (cartones de regalo de varios establecimientos, experiencias gastronómicas, noches de hotel, travesía en velero y aventura en autocaravana) y chocolatada al finalizar el recorrido.

El precio de la inscripción será de 8 euros hasta el 7 de mayo, y el mismo día de la carrera será de 12 euros.