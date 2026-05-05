II Encontro de Familias Inquedas en Oleiros

El Concello de Oleiros organiza el "Encontro Familias Inquedas", una jornada diseñada para disfrutar en familia, que tendrá lugar el sábado 9 de mayo en el emblemático entorno de As Torres de Santa Cruz.

La jornada arrancará a las 11:15 horas con la recepción de las familias participantes. A continuación, de 12:00 a 14:30 horas, se desarrollará el Obradoiro "Comunicación, negociación y conversaciones difíciles en las vacaciones", impartido por Sara Vierna de Almas Meraki.

Mientras los más pequeños tendrán la oportunidad de dar rienda suelta a su creatividad en un obradoiro de expresión plástica sobre la naturaleza dirigido por María Dolores López Polo de El taller de Polo.

El almuerzo, que tendrá lugar entre las 14:30 y las 15:45 horas, será un "Xantar Compartido": cada familia deberá traer su propia comida, fomentando así un ambiente de romería y convivencia en los jardines de las Torres.

La tarde se iniciará con el obradoiro de Dinámicas Teatrais de 15:45 a 17:15 horas, una actividad conjunta diseñada para compartir momentos divertidos y de conexión bajo la guía de Ramiro Neira. Para cerrar la jornada con broche de oro, de 17:15 a 17:45 horas tendrá lugar el cuentacuentos musical del Dúo Chilú con su espectáculo "Os labregos contacontos".

Es imprescindible la inscripción previa para participar en este evento, ya que las plazas son limitadas. Las familias interesadas podrán inscribirse a través de la web municipal.