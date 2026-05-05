El Ideal Gallego Fundado en 1917

Agenda

Festival Touliña Pop en Sada

The Lords Of Altamont

Nueva edición de este festival de música rock and roll que se celebrará el sábado 9 de mayo en la localidad de Sada. Los conciertos tendrán lugar en el Paseo Marítimo y este año el cartel estará formado por: Nashville Pussy, The Lords of Altamont, The Jackets

En la Avenida do Porto también se podrá disfrutar a las 13.30 horas con la sesión vermú con Bee Dee Kay y The Ufozzz y en la rúa da Praia a las 18.00 horas con The Fuzillis y Brad Marino.

El festival también contará con la música de los DJs Pizarrapop, El Tigre de Malasia, Diego de  la Church, Angel Snap y un DJ sorpresa.

La entrada del festival será gratuita.

Fecha Iniciosábado, 9 de mayo de 2026 13:30

LugarSada

Dirección Avenida do Porto, Sada, A Coruña, España

Mapa de ubicación