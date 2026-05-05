Festival Touliña Pop en Sada
Nueva edición de este festival de música rock and roll que se celebrará el sábado 9 de mayo en la localidad de Sada. Los conciertos tendrán lugar en el Paseo Marítimo y este año el cartel estará formado por: Nashville Pussy, The Lords of Altamont, The Jackets
En la Avenida do Porto también se podrá disfrutar a las 13.30 horas con la sesión vermú con Bee Dee Kay y The Ufozzz y en la rúa da Praia a las 18.00 horas con The Fuzillis y Brad Marino.
El festival también contará con la música de los DJs Pizarrapop, El Tigre de Malasia, Diego de la Church, Angel Snap y un DJ sorpresa.
La entrada del festival será gratuita.