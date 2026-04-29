Los Satélites Quintana

En Bergondo se celebran las fiestas de Lubre, que empezarán el jueves 30 de abril a las 19.30 horas con una churrascada compuesta por costilla, chorizo, pan y vino. A las 22.30 llegarán la orquesta Los Satélites y la disco móvil para amenizar la verbena y a las 00.00 será el momento del sortoe de regalos.

El viernes 1 de mayo los más pequeños tendrán desde las 12.00 juegos infantiles con toro mecánico e hinchables, y a las 13.00 empezará la Fiesta de la Arepa, seguida a las 14.00 por la sesión vermú a cargo de Xilo & Carlos. La fiesta se celebrará en una pista polideportiva cubierta y cerrada.