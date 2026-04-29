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Agenda

Fiestas de Lubre

Los Satélites formarán parte de la gala ‘Bícame Pucho’ que organiza El Ideal Gallego
Los Satélites 
Quintana

En Bergondo se celebran las fiestas de Lubre, que empezarán el jueves 30 de abril a las 19.30 horas con una churrascada compuesta por costilla, chorizo, pan y vino. A las 22.30 llegarán la orquesta Los Satélites y la disco móvil para amenizar la verbena y a las 00.00 será el momento del sortoe de regalos.

El viernes 1 de mayo los más pequeños tendrán desde las 12.00 juegos infantiles con toro mecánico e hinchables, y a las 13.00 empezará la Fiesta de la Arepa, seguida a las 14.00 por la sesión vermú a cargo de Xilo & Carlos. La fiesta se celebrará en una pista polideportiva cubierta y cerrada.

Fecha Iniciojueves, 30 de abril de 2026 19:30

LugarLubre

Dirección Bergondo, 15165 Bergondo, La Coruña, España

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