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Agenda

Festas de Maio en Arteixo

Fiesta infantil de verano en el Ventorrillo FOTO Quintana (17)
Hinchables para niños
EC

En Arteixo, Meicende, Borroa y Nostián celebran sus Festas de Maio ya a partir del jueves, 30 de abril. A las 17.00 habrá juegos gratuitos para los más pequeños, seguidos de una gran pulpada desde las 20.00 horas y de la verbena a las 21.30 con Xilo & Carlos, la Disco Móbil Impacto y Dj David Bermúdez.

El 1 de mayo se abrirá con las dianas y alboradas de Xiradela desde las 09.00 horas y a las 13.00 habrá misa solemne seguida de sesión vermú a las 14.00 con el Dúo D'Vicio. De 17.00 a 20.00 regresarán los juegos gratuitos para niños y a las 21.30 el Dúo D'Vicio y la orquesta Marbella guiarán la verbena.

El sábado 2 de mayo habrá sesión vermú a las 14.00 con el grupo Atenas y juegos para niños de 17.00 a 20.00 horas. En la verbena, a partir de las 21.30, repetirán el grupo Atenas y la disco móvil Impacto, junto a Dj Nyan Boe. A las 00.00 será el momento de la gran sesión de fuegos artificiales.

La fiesta se cierra el domingo a las 13.00 con la misa solemne, que dará paso a la sesión vermú infinita desde las 14.00 con le Dúo Matices y The Feedback con José Brea. Será también la jornada del Día del Niño, con descuentos especiales en las atracciones, y un temtempié "a un módico precio".

Fecha Iniciojueves, 30 de abril de 2026 17:00

Fecha Findomingo, 3 de mayo de 2026 00:00

LugarArteixo

Dirección Arteixo, La Coruña, España

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