III Festa do Libro na Rúa en Oleiros

Una edición anterior de la Festa do Libro na Rúa QUINTANA

El municipio de Oleiros celebrará la Festa do Libro con un programa de actividades donde la literatura y la cultura serán las grandes protagonistas. Será el domingo 26 de Abril en el Parque José Martí de Santa Cristina de 12.00 a 19.30 horas.

La inauguración oficial de la feria será a las 12.00 horas, dando paso a la presentación de la obra Cantos de dor e liberdade a las 12.15 horas. A las 12.30 horas dará inicio una sesión de cuentacuentos con Cromosomax, de Marta Aranda, y a las 13.00 horas, representación teatral a cargo del alumnado del IES Neira Vilas, titulada Unha tarde con Rosalía de Castro.

Por la tarde a partir de las 17.00 horas tendrá lugar el espectáculo Alicia, de la mano de Pedras de Cartón, a las 18.00 horas, presentación del libro Diarios de Syra Alonso, y a las 18.15 horas, cuentacuentos infantil con la historia de Oli y el saltamontes aventurero, de Gemola. El broche final será el mconcierto de Copos de Avena a las 18.45 horas.