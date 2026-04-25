Festas de Maio en Arteixo

duo d vicio

Los vecinos de Meicende, Borroa y Nostián, de la parroquia de Pastoriza, en el municipio de Arteixo, celebrarán su fiesta en honor a San Xosé Obreiro.

Jueves 30 de Abril, a las 10.00 horas los más pequeños de la casa podrán disfrutar con la Festa dos Nenos. A las 20.00 horas dará inicio una gran pulpada y a las 22.30 horas la verbena con Xilo & Carlos, disco móvil Impacto y Dj David Bermúdez.

Viernes 1 de Mayo, comienza el día de fiesta a las 10.00 horas con dianas y alboradas con el grupo Xiradela. A las 13.00 horas se oficiará la misa solemne. A las 14.00 horas vecinos y visitantes podrán disfrutar en la sesión vermú con el dúo D'Vicio.

A las 17.00 horas habrá juegos gratis para los más pequeños y a las 21.30 horas verbena con el dúo D'Vicio y el grupo Atenas.

Sábado 2, a las 14.00 horas dará inicio la sesión vermú con el grupo Atenas.

A las 17.00 horas dará inicio la Festa dos Nenos y a las 21.30 horas, verbena a cargo del grupo Atenas y disco móvil Impacto con Dj Nyan Boe.

A las 00:00 horas, sesión de fuegos artificiales.

Domingo 3, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne dando paso a las 14.00 horas a la sesión vermú infinita con el dúo Matices y The Feedback con José Brea.

Habrá un tentempié a un módico precio y durante todo el día se celebrará el Día do Neno, con descuentos en las atracciones.