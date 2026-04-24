Fiestas de San Marcos de Vilanova en Oleiros
Los vecinos del lugar de Vilanova, en la parroquia oleirense de Nós, celebrarán durante los días 24, 25 y 26 de Abril su fiesta en honor a San Marcos.
Viernes 24 de abril, a las 19.30 horas se celebrará una gran churrascada y a las 22.30 horas se celebrará una gran verbena con la orquesta Los Satélites.
Sábado 25, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne seguida de la sesión vermú con Xilo. A continuación se celebrará la I Gran Pulpada con precios populares.
A las 16.30 horas tendrá lugar la actuación de DJ Yeisimusic y a las 22.30 horas disfrutar con la música de Xilo y Carlos.
Domingo 26, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne. Al finalizar los actos religiosos tendrá lugar la actuación de Os Rueiriños y la sesión vermú amenizada por el dúo D'Vicio.
Habrá degustación de callos.