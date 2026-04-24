Festas de Larín, en Arteixo

Larín, en Arteixo, acogerá la celebración de una nueva edición del Tomando Fest, evento musical donde se darán cita destacados DJ´s del momento. También tendrá lugar una gran pulpada, y este año será el 24 y 25 de Abril.

Viernes 24, a partir de las 22.00 horas dará comienzo la actuación de disco móvil Impacto con los Djs Bermúdez, Deiros, Nyan Boe y Luciano.

Sábado 25, a las 13.30 horas tendrá lugar la sesión vermú con el grupo Elebé 2.0 y a las 15.00 horas los presentes podrán degustar un exquisito Xantar con aperitivos varios y pulpo. El precio de la comida será de 40 € por persona y 18 € para los niños/as de 5 a 9 años. Habrá opción de menú infantil.

A continuación habrá bingo, y la tarde estará amenizada por Regueifeiros, Lupe Blanco y Suso de Xornes.

A partir de las 20.00 horas, actuación de Dj Luciano y el grupo Elebé 2.0.