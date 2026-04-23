Proyección de la película 'Migas de Pan'

migas de pan

El próximo viernes 24 a las 20.00 horas en el Cine Alfonsetti, en Betanzos, se podrá ver la película Migas de Pan. Esta actividad está organizada por el Cineclub Lar de Unta en colaboración con el Concello de Betanzos.

Migas de Pan es un poderoso relato denuncia que visibiliza los horrores que la dictadura uruguaya causó en miles de mujeres. Este drama está inspirado en el relato de Liliana Pereira, una expresa política de la última dictadura de Uruguay (1973-1985).

Fue candidata al Óscar por Uruguay en 2017, tiene varias partes rodadas en Betanzos.

El responsable de sonido fue el betanceiro Dani López de Mandeo Records.

Al acabar la proyección habrá un coloquio con su directora Maname Rodríguez.