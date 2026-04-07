El Ideal Gallego Fundado en 1917

Agenda

Memorias dun neno labrego de Neira Vilas en Mera

Memorias dun neno labrego, de Contraproduccións, chega ao auditorio Gabriel García Márquez este sábado 11 de abril ás 20:30 horas.

Unha nova versión teatral da recoñecida obra de Xosé Neira Vilas, dirixida por Cándido Pazó, presentarase no García Márquez o sábado 11 de abril ás 20:30 horas.

A memoria persoal do neno labrego preséntase como unha memoria colectiva, a desa Galicia rural que se foi diluíndo ou transformando, nun espectáculo que pon en primeiro termo a emoción, pero tamén o humor e a relación directa e amena co público.

O espectáculo está dirixido público adulto (maiores de 14 anos) e o custe da entrada é de 6,00 euros. A compra anticipada das entradas pode realizarse a través da plataforma electrónica (giglon.com) e na billeteira do auditorio desde unha hora antes do comezo de cada espectáculo. O pagamento na billeteira só se poderá realizar a través de tarxeta bancaria.

Fecha Iniciosábado, 11 de abril de 2026 20:30

LugarAuditorio Gabriel García Márquez

Dirección Rúa Chelito, 15177 Oleiros, A Coruña, España

