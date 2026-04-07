Memorias dun neno labrego de Neira Vilas en Mera
Unha nova versión teatral da recoñecida obra de Xosé Neira Vilas, dirixida por Cándido Pazó, presentarase no García Márquez o sábado 11 de abril ás 20:30 horas.
A memoria persoal do neno labrego preséntase como unha memoria colectiva, a desa Galicia rural que se foi diluíndo ou transformando, nun espectáculo que pon en primeiro termo a emoción, pero tamén o humor e a relación directa e amena co público.
O espectáculo está dirixido público adulto (maiores de 14 anos) e o custe da entrada é de 6,00 euros. A compra anticipada das entradas pode realizarse a través da plataforma electrónica (giglon.com) e na billeteira do auditorio desde unha hora antes do comezo de cada espectáculo. O pagamento na billeteira só se poderá realizar a través de tarxeta bancaria.