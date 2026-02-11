Taller de manualidades "Entroido espacial" en Culleredo

Entroido espacial en Culleredo

Los niños y niñas de Culleredo despegarán rumbo al espacio por obra y gracia del Entroido. El próximo miércoles, 18 de febrero, la Biblioteca Miguel González Garcés acogerá el taller creativo “Entroido espacial”, una actividad destinada a potenciar la creatividad y la imaginación de los pequeños de la casa.

Los participantes llevarán a cabo manualidades para completar sus disfraces de carnaval. Podrán dejar volar su imaginación y, a través de técnicas sencillas, elaborarán antifaces de temática astronómica y naves extraterrestres. Las monitoras dirigirán la actividad y proporcionarán los materiales necesarios para el trabajo manual.

El taller está dirigido a niños y niñas a partir de los 7 años y se desarrollará en horario de 17:00 a 18:30 horas. Para participar es necesario inscribirse previamente en el teléfono del Edificio de Servicios Múltiples de O Burgo (981 66 55 97).

Además de esta iniciativa, el Concello de Culleredo organiza otras citas infantiles dentro de su programación de Entroido. Este sábado se celebrará una fiesta infantil en el pabellón del colegio Sofía Casanova, en Vilaboa, de 17:00 a 20:00 horas. Por otro lado, los centros sociales albergarán actividades de animación infantil a lo largo de los próximos días.