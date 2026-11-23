Agenda
Unha andaina libertaria. Roteiro poético e musical guiado por Xoán Abeleira
A actividade Unha andaina libertaria. Roteiro poético e musical guiado por Xoán Abeleira, vai ter lugar o sábado 28 de novembro, a partir das 12:00 horas, na Coruña, tendo como punto de saída a porta principal do cemiterio de Santo Amaro. A asistencia é gratuíta e non é precisa inscrición previa.
Esta iniciativa da AELG pretende dar a coñecer as cidades e vilas do país da man das nosas escritoras e escritores, que exercen de guías tomando como base obras propias ou alleas vinculadas a eses espazos. Deste xeito, posibilítase que a cidadanía goce persoalmente dos espazos físicos na súa relación coa memoria literaria.
A actividade conta co apoio do Concello da Coruña.