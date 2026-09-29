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Agenda

Observación de aves en la ría de O Burgo

Grupo de observadores de aves de Madrid, en la ría de O Burgo
Grupo de observadores de aves de Madrid, en la ría de O Burgo
Xabi Varela

Dentro das actividades previstas esta fin de semana para celebrar o Día Mundial das Aves, o Grupo Naturalista Hábitat fará unha xornada divulgativa de observación de aves na ría do Burgo.

Será o sábado 3 de outubro ás 11:00 horas e nela percorreran parte da marxe esquerda da ría para coñecer e identificar as especies que se atopen. 

A actividade é de balde e aberta ao todos os públicos previa inscrición, e forma parte do proxecto “Estudo e divulgación do medio mariño e costeiro no GALP GA Sur 2025”, financiado pola Unión Europea (FEMP) e a Xunta de Galicia.

Fecha Iniciosábado, 3 de octubre de 2026 11:00

LugarRía de O Burgo

Dirección Culleredo, La Coruña, España

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