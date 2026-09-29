Agenda
Observación de aves en la ría de O Burgo
Dentro das actividades previstas esta fin de semana para celebrar o Día Mundial das Aves, o Grupo Naturalista Hábitat fará unha xornada divulgativa de observación de aves na ría do Burgo.
Será o sábado 3 de outubro ás 11:00 horas e nela percorreran parte da marxe esquerda da ría para coñecer e identificar as especies que se atopen.
A actividade é de balde e aberta ao todos os públicos previa inscrición, e forma parte do proxecto “Estudo e divulgación do medio mariño e costeiro no GALP GA Sur 2025”, financiado pola Unión Europea (FEMP) e a Xunta de Galicia.