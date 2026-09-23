‘Sons e saberes no Monte dos Crutos’en el Castro de Elviña

Un momento de la edición anterior de 'Sons e saberes no Monte dos Crutos' Cedida

Entre el jueves 24 y el sábado 26, el Castro de Elviña volverá ser escenario de ‘Sons e saberes no Monte dos Crutos’, una iniciativa que combina patrimonio, memoria, naturaleza y cultura a través de un amplio programa de actividades abiertas a la ciudadanía.

Las jornadas, promovidas por la asociación Tempo Novo, incluyen distintas actividades para toda la familia: obradoiros, exposiciones, visitas guiadas, cuentacuentos y actividades musicales.

Programación

Jueves 24 - 17.30 horas

Obradoiro de estampado.

Los participantes podrán elaborar su propia diadema inspirada en el Tesouro de Elviña.

Imparte el arqueólogo experimental Vítor García Piñeiro.

Viernes 25 - 17.30 horas

Obradoiro de construcción de vallas tradicionales.

Impartido por el canero Manuel Campos Vilaverde.

Visita guiada al Castro de Elviña

Sábado 26

9.30 horas

Ruta por el contorno del castro, con énfasis en la naturaleza y la historia.

Guiada por Alejandro Álvarez.

11.30 horas

Jornada de exposición fotográfica sobre la memoria colectiva y una ciclobiblioteca especializada en patrimonio y memoria

Visita musical a las excavaciones recientes

Guiada por el arqueólogo municipal Marco Rivas Nodar

13.00 horas

Cuentacuentos con Anxo Moure

14.00 horas

Xantar popular, un espacio de convivencia abierto para la participación de los vecinos.

16.00 horas

Obradoiro de construcción de juguetes con desechos.

Impartido por Antón Cortizas.

16.30 horas

Visita comentada a la exposición fotográfica

17.00 horas

Sesión de centacuentos con Anxo Moure

Actividad participativa sobre el juego tradicional ‘Os Foucellas da billarda’.

19.00 horas

Concierto del grupo Aghrú

Algunas actividades requieren inscripción previa. Pueden reservarse a través del correo electrónico contacto@temponovo.gal o del teléfono 651 498 212.