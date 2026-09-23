‘Sons e saberes no Monte dos Crutos’en el Castro de Elviña
Entre el jueves 24 y el sábado 26, el Castro de Elviña volverá ser escenario de ‘Sons e saberes no Monte dos Crutos’, una iniciativa que combina patrimonio, memoria, naturaleza y cultura a través de un amplio programa de actividades abiertas a la ciudadanía.
Las jornadas, promovidas por la asociación Tempo Novo, incluyen distintas actividades para toda la familia: obradoiros, exposiciones, visitas guiadas, cuentacuentos y actividades musicales.
Programación
Jueves 24 - 17.30 horas
Obradoiro de estampado.
Los participantes podrán elaborar su propia diadema inspirada en el Tesouro de Elviña.
Imparte el arqueólogo experimental Vítor García Piñeiro.
Viernes 25 - 17.30 horas
Obradoiro de construcción de vallas tradicionales.
Impartido por el canero Manuel Campos Vilaverde.
Visita guiada al Castro de Elviña
Sábado 26
9.30 horas
Ruta por el contorno del castro, con énfasis en la naturaleza y la historia.
Guiada por Alejandro Álvarez.
11.30 horas
Jornada de exposición fotográfica sobre la memoria colectiva y una ciclobiblioteca especializada en patrimonio y memoria
Visita musical a las excavaciones recientes
Guiada por el arqueólogo municipal Marco Rivas Nodar
13.00 horas
Cuentacuentos con Anxo Moure
14.00 horas
Xantar popular, un espacio de convivencia abierto para la participación de los vecinos.
16.00 horas
Obradoiro de construcción de juguetes con desechos.
Impartido por Antón Cortizas.
16.30 horas
Visita comentada a la exposición fotográfica
17.00 horas
Sesión de centacuentos con Anxo Moure
Actividad participativa sobre el juego tradicional ‘Os Foucellas da billarda’.
19.00 horas
Concierto del grupo Aghrú
Algunas actividades requieren inscripción previa. Pueden reservarse a través del correo electrónico contacto@temponovo.gal o del teléfono 651 498 212.