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Agenda

Rutas gratuitas en bicicleta

Una usuaria de BiciCoruña circula por las calles de la ciudad
Una usuaria de BiciCoruña circula por las calles de la ciudad
Archivo El Ideal Gallego

Desde la asociación Mobi-liza, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad 2026 (del 16 al 22 de septiembre), van a la desarrollar tres rutas gratuitas que requieren inscripción previa y que vano dirigidos especialmente a personas adultas usuarias de la bicicleta para desplazarse por la ciudad. Serán los días miércoles 16, jueves 17 y lunes 21 con comienzo a las 17:30 horas y final a las 19:00 horas, y salida y fin en la plaza de Tabacos junto a la estación Bicicoruña. 

También tratarán de resolver dudas sobre aspectos básicos de ergonomía, seguridad y circulación en materia de bicicleta con especial atención a la entrada en vigor de la nueva ordenanza de movilidad. Las rutas se realizarán en bicicletas eléctricas cedidas en préstamo por EMVSA. No es preciso tener una suscripción activa como persona usuaria del servico Bicicoruña para participar.

Podrán inscribirse en el formulario de inscripción https://adtghrz60qd.typeform.com/to/akhIi0ee

Fecha Iniciomiércoles, 16 de septiembre de 2026 17:30

Fecha Finlunes, 21 de septiembre de 2026 19:00

LugarPlaza de Tabacos

Dirección A Coruña, La Coruña, España

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