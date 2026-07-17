Un momento de una edición pasada de la Feira das Marabillas Javier Alborés

Este miércoles 22 de julio, a las 12.30 horas, comienza en A Coruña la Feira das Marabillas, en una edición especial por sus treinta aniversario. Serán cinco días de múltiples eventos y actividades para todas las edades.

La asociación de comerciantes del casco histórico, Aceca, dio a conocer el programa que inicia con un pasacalles de gran formato en la plaza de Azcárraga.

Desde ese momento y hasta las 00.30 horas, la Ciudad Vieja contará con animación cada pocos minutos. No faltarán a la fecha los Sbandieratori, que representan ceremonias que realizaban los caballeros y ejércitos italianos durante la Edad Media mediante el lanzamiento de banderas. Habrá, como es habitual, malabares, pasacalles musicales, danza del vientre, zancos, teatro, aéreos, fuego, conciertos y títeres, entre otra oferta de animación.

Programa completo del día miércoles 22 Cedida

Jueves 23 de julio

El jueves 23, la Feira adelanta su inicio para las 11.30 horas con el concierto de Gálata 'Melodías para abrir o día' y cerrará a lo grande, a las 22.30 con 'Cazadores de dragóns'.

Para los más pequeños, títeres y malabares; y durante todo el día, en distintos puntos de la ciudad, pasarrúas con Sbandieratori cittá di Foligno, el arte de las banderas.

Programa jueves 23

Viernes 24 de julio

Para el viernes la Feira promete actividades similares a las de días anteriores, con teatro, conciertos, pasarrúas, contacontos y un sinfín de espectáculos en distintas plazas de la ciudad: Azcárraga, Constitución, Bárbaras, María Pita, entre otras de la ciudad vieja.

También habrá un concierto de Gaeloc en la plaza de la Constitución (22.45 horas) y acrobacias y fuego de la compañía Grus Grus en la plaza de María Pita (23.00 horas).

Programa viernes 24

Sábado 25

El sábado el horario de la animación se amplía hasta las 23.20 horas, y entre la oferta existente, destacan los pases de danza de 'Nazareth', que tendrán lugar a las 18.45 horas en la plaza de Azcárraga; a las 22.00 horas en la plaza de las Bárbaras; y a las 22.45 horas en la plaza de la Constitución. Los puestos estarán abiertos, al igual que el viernes, hasta las 01.30 horas.

También habrá pasarrúas de gran formato a las 22.45 con varias compañías. Se presentan 'O gran dragón' y 'O león de 10 colas'.

Programa sábado 25

Domingo 26

El domingo, el cierre de la animación se adelanta a las 21.30 horas, cuando se podrá ver un "espectacular" pasacalles de gran formato de todas las compañías artísticas participantes. Los puestos, no obstante, estarán hasta las 23.00 horas operativos.

Desde Aceca ponen en valor la presencia diaria de "espectáculos en movimiento" que amenizan la feria, así como los pasacalles musicales y de danza, teatrales y humorísticos, y acrobáticos y circenses. Los conciertos y el entretenimiento para los más pequeños, con cuentacuentos, títeres, talleres y el tradicional Recuncho das Pícaras en María Pita, son otros platos fuertes del evento.

Programa Domingo 26