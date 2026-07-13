Una actuación pasada del Festival de Manicómicos Archivo El ideal Gallego

El Festival de Manicómicos, que nació en 2004, ofrece del jueves 16 al domingo 19 de julio una extensa y cuidada programación para todos los públicos, en distintos escenarios: paseo Los Puentes, parque de Santa Margarita, plaza de Pablo Iglesias y Campo de Leña, siempre que no llueva. En caso de lluvia, la organización trasladará su programación hasta el Rocódromo en Riazor.

El jueves 16, a las 12.30 horas, en el Paseo das Pontes, Atípico Circo presenta 'Circo en familia'. A las 18.00, el Circo Psikario presenta '¡Qué disparate!'. Dos horas más tarde, Andrea Ríos Cía. ofrece 'Morpha' y para cerrar, a las 22.00 horas, Rois Borrallas presenta 'Solo'.

El viernes 17, a las 12.30 horas, en el Campo da Leña, Cía. Muu presenta 'Crunch 2!'. A las 18.00, Abraham Arzate presenta 'El rompe récords'. A las 20.00 horas, Koilara Teatro ofrece 'La llegada' y para cerrar, a las 22.00 horas, Always Drinking Marching Band presenta 'La calle es nuestra'.

Cartel programación del Festival de Manicómicos Cedida

El sábado 18, a las 12.30 horas, en la Plaza Pablo Iglesias, Mina Clown presenta 'Deja que salga el sol'. A las 18.00, Mundo Costrini presenta 'The crazy Mozarts'. A las 20.00 horas, Paco Panjabi ofrece 'Profesor de yoga' y para cerrar, a las 22.00 horas, Cía. Seon presenta 'Infinit'.

El domingo 19, a las 12.30 horas, en el Parque Santa Margarida, exterior Casa das Ciencias, Cía Soa presenta 'Coa cabeza nas nubes' y a las 19.00, en el anfiteatro del parque se realizará la Gala 25 Festival.