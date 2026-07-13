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Agenda

Festival de Manicómicos

Una actuación pasada del Festival de Manicómicos
Archivo El ideal Gallego 

El Festival de Manicómicos, que nació en 2004, ofrece del jueves 16 al domingo 19 de julio una extensa y cuidada programación para todos los públicos, en distintos escenarios: paseo Los Puentes, parque de Santa Margarita, plaza de Pablo Iglesias y Campo de Leña, siempre que no llueva. En caso de lluvia, la organización trasladará su programación hasta el Rocódromo en Riazor. 

El jueves 16, a las 12.30 horas, en el Paseo das Pontes, Atípico Circo presenta 'Circo en familia'. A las 18.00, el Circo Psikario presenta '¡Qué disparate!'. Dos horas más tarde, Andrea Ríos Cía. ofrece 'Morpha' y para cerrar, a las 22.00 horas, Rois Borrallas presenta 'Solo'.  

El viernes 17, a las 12.30 horas, en el Campo da Leña, Cía. Muu presenta 'Crunch 2!'. A las 18.00, Abraham Arzate presenta 'El rompe récords'. A las 20.00 horas, Koilara Teatro ofrece 'La llegada' y para cerrar, a las 22.00 horas, Always Drinking Marching Band presenta 'La calle es nuestra'.  

Cartel programación del Festival de Manicómicos
Cartel programación del Festival de Manicómicos
Cedida

El sábado 18, a las 12.30 horas, en la Plaza Pablo Iglesias, Mina Clown presenta 'Deja que salga el sol'. A las 18.00, Mundo Costrini presenta 'The crazy Mozarts'. A las 20.00 horas, Paco Panjabi ofrece 'Profesor de yoga' y para cerrar, a las 22.00 horas, Cía. Seon presenta 'Infinit'.  

El domingo 19, a las 12.30 horas, en el Parque Santa Margarida, exterior Casa das Ciencias, Cía Soa presenta 'Coa cabeza nas nubes' y a las 19.00, en el anfiteatro del parque se realizará la Gala 25 Festival

Fecha Iniciojueves, 16 de julio de 2026 12:30

Fecha Findomingo, 19 de julio de 2026 19:00

LugarPaseo das Pontes

Dirección P.º de los Puentes, 1, 15004 La Coruña, España

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