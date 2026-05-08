Lectura colectiva de la obra de Begoña Caamaño

Begoña Caamaño Cedida

Este domingo 10 de mayo, a las 12.00 horas, la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda realizará un acto por el Día de las Letras Gallegas delante del teatro Rosalía de Castro.

La actividad, organizada por el Área de Cultura de la Diputación da Coruña, la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) y la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, llama a leer a la autora homenajeada en el Día de las Letras Gallegas, que en 2026 está dedicado a Begoña Caamaño, periodista, escritora, activista en defensa de la lengua gallega.

Cartel actividad Agrupación Cultural Alexandre Bóveda Cedida

La música estará a cargo del Dúo Acordeireta, formado por Patricia González Iglesias y Alejandro Balbuena Ojea que interpretarán temas de creación propia atada a las raíces y a los textos de poetas: Rosalía de Castro, Manuel María, Florencio Delgado Gurriarán, Xela Arias…

Pero no hay mejor homenaje a una escritora que releer su obra, por eso la invitación es a que el público seleccione el texto de Begoña Caamaño que más le gusta para participar en una lectura colectiva. Es necesario inscribirse a través de un formulario en este enlace.