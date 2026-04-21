Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Visitas al 'Galeón Andalucía'

Este fin de semana, 25 y 26 de abril, A Coruña recibirá la visita del 'Galeón Andalucía', una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles que durante tres siglos surcaron los océanos de todo el mundo.

Del Caribe y la ruta del Pacífico llega al muelle de Calvo Sotelo este galeón de 55 metros de eslora y seis cubiertas, construido con rigor histórico.

Durante su estancia en la ciudad, vecinos y turistas podrán recorrer el navío, conocer los detalles de su navegación y cómo era la vida a bordo de este tipo de galeones entre los siglos XVI y XVIII.

El 'Galeón Andalucía' estará en la ciudad durante el 25 y 26 de abril, de 10.00 a 20.00 horas. Las entradas están a la venta en el propio barco o en la web ticket.velacuadra.es. La entrada para mayores de 10 años cuesta 12 euros, mientras que para los niños de 5 a 10 vale 6 euros. Además, hay un bono familiar (de dos adultos y tres niños) por 30 euros.

Fecha Iniciosábado, 25 de abril de 2026 10:00

Fecha Findomingo, 26 de abril de 2026 20:00

LugarMuelle de Calvo Sotelo

Dirección Mlle. de Calvo Sotelo, La Coruña, España

Mapa de ubicación