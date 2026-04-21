Visitas al 'Galeón Andalucía'

Este fin de semana, 25 y 26 de abril, A Coruña recibirá la visita del 'Galeón Andalucía', una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles que durante tres siglos surcaron los océanos de todo el mundo.

Del Caribe y la ruta del Pacífico llega al muelle de Calvo Sotelo este galeón de 55 metros de eslora y seis cubiertas, construido con rigor histórico.

Durante su estancia en la ciudad, vecinos y turistas podrán recorrer el navío, conocer los detalles de su navegación y cómo era la vida a bordo de este tipo de galeones entre los siglos XVI y XVIII.

El 'Galeón Andalucía' estará en la ciudad durante el 25 y 26 de abril, de 10.00 a 20.00 horas. Las entradas están a la venta en el propio barco o en la web ticket.velacuadra.es. La entrada para mayores de 10 años cuesta 12 euros, mientras que para los niños de 5 a 10 vale 6 euros. Además, hay un bono familiar (de dos adultos y tres niños) por 30 euros.