Observación astronómica do firmamento
O martes 24 de marzo, ás 21:00 horas, na praza de María Pita, a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda organiza unha observación astronómica conxuntamente cos Museos Científicos Coruñeses e a Agrupación Astronómica Coruñesa Ío no marco da celebración do seu 50 aniversario.
A actividade desenvolverase, se a meteoroloxía o permite, ata as 22:00 horas e non require inscrición previa. Recoméndase consultar na web e as nosas redes sociais o propio día para confirmar se a previsión do tempo fai posible a realización do evento.