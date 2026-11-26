El grupo infantil Pica-Pica en una actuación en el Palacio de la Ópera Archivo El Ideal Gallego

Este sábado 26 de diciembre, a las 17.00 horas, en el Palacio de la Ópera, el grupo infantil Pica-Pica presenta el espectáculo 'Navidad total'.

Las entradas disponibles están a la venta en Ataquilla.com y en la taquilla de la plaza de Ourense, con precios que oscilan entre los 18 y los 24 euros.

Belén, Nacho y Emi ofrecen en 'Navidad total' los villancicos más divertidos, algunos de reciente estreno, y los grandes clásicos del grupo infantil, en un espectáculo organizado por Cávea Producciones.

El grupo Pica-Pica ha sido recientemente premiado con el Botón Diamante de Youtube por temer más de 10 millones de suscriptores.