Érika Esmorís

Ladies, Wine & Design A Coruña celebra su próximo encuentro de la temporada 2026-27 con un taller de escritura de literatura infantil dirigido por la escritora Érica Esmorís. La cita será el jueves 26 de noviembre, a las 18:30 horas, en la Biblioteca Durán Loriga de A Coruña. La entrada es gratuita, previa inscripción.

Durante la sesión, las asistentes conocerán de cerca a Érica y su obra, y la metodología que sigue para crear sus libros. Después, partiendo de un sentimiento, escribirán entre todas una pequeña historia paso a paso, letra a letra. Un encuentro 100 % analógico: solo hace falta traer libreta y algo con lo que escribir.