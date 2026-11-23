Fundación Barrié

El sábado 28 de noviembre, de 11.30 a12.30 horas, la Fundación Barrié organiza un taller para que los más pequeños, niños a partir de 4 años,, acompañados de sus familiares, descubran la obra de dos de los grandes genios de la historia del arte: el Bosco y Bruegel.

La actividad es gratuita y para participar es necesario inscribirse a través de la web de la Fundación Barrié o mandando un correo electrónico a info@fbarrie.org.