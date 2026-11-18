A Casa dos Xoguetes
O Concello da Coruña, a través da Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC), porá en marcha o próximo 1 de decembro unha nova edición da Casa dos Xoguetes, unha iniciativa que promove a economía circular, o consumo responsable e a reutilización durante a campaña de Nadal. O espazo permanecerá aberto ata o 5 de xaneiro nas instalacións da OMIC, situadas na rúa Costa da Palloza, 8.
Ademais do espazo de intercambio, a programación incluirá numerosos obradoiros, actividades lúdicas e contacontos dirixidos a nenas e nenos de entre 4 e 9 anos. Todas as actividades serán gratuítas e as inscricións realizaranse na propia Casa dos Xoguetes quince minutos antes do seu inicio.
Ao longo de decembro e dos primeiros días de xaneiro desenvolveranse propostas como 'Un Nadal con segunda vida', 'Os xoguetes inventados', 'Xogos de mesa que renacen', 'Pequenos reparadores', 'A ecoorquestra', 'Hospital de contos', 'Contos con nova vida' ou 'A cidade das segundas oportunidades', todas elas orientadas a promover a creatividade, a reutilización de materiais e o consumo responsable.
A Casa dos Xoguetes abrirá de luns a venres de 11.00 a 18.30 horas e os sábados de 11.00 a 14.00 horas. Permanecerá pechada os domingos, así como os días 25 de decembro e 1 de xaneiro. Ademais, haberá aperturas especiais o 8 de decembro e os días 24 e 31 de decembro.