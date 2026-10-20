Jurassic Experience, una aventura en familia

Jurassic Experience

Jurassic Experience es el evento para los amantes de los dinosaurios que estaren A Coruña los días 24 y 25 de octubre.

Una cita perfecta para viajar millones de años atrás sin salir de tu ciudad. Jurassic Experience llega con una aventura prehistórica que promete despertar la curiosidad de los pequeños y mayores con dinosaurios animatrónicos, fósiles, una zona de paleontología y castillos hinchables.

Una oportunidad para descubrir los secretos del pasado. Jurassic Experience llega con una aventura prehistórica que promete despertar la curiosidad de los pequeños y mayores con dinosaurios animatrónicos, fósiles, una zona de paleontología y castillos hinchables.

Si te encanta descubrir los secretos del pasado, o tienes en casa auténticos fans del universo jurásico, es el momento de organizar una visita y conseguir tus entradas.