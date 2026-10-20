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Jurassic Experience, una aventura en familia

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Jurassic Experience

Jurassic Experience es el evento para los amantes de los dinosaurios que estaren A Coruña los días 24 y 25 de octubre.

Una cita perfecta para viajar millones de años atrás sin salir de tu ciudad. Jurassic Experience llega con una aventura prehistórica que promete despertar la curiosidad de los pequeños y mayores con dinosaurios animatrónicos, fósiles, una zona de paleontología y castillos hinchables.

Una oportunidad para descubrir los secretos del pasado. Jurassic Experience llega con una aventura prehistórica que promete despertar la curiosidad de los pequeños y mayores con dinosaurios animatrónicos, fósiles, una zona de paleontología y castillos hinchables.

Si te encanta descubrir los secretos del pasado, o tienes en casa auténticos fans del universo jurásico, es el momento de organizar una visita y conseguir tus entradas.

Fecha Iniciosábado, 24 de octubre de 2026 12:00

LugarExpocoruña

Dirección Rúa Juana Capdevielle, 2, 15008 A Coruña, España

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