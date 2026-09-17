Una edición anterior de Mundo Juego Archivo El Ideal Gallego

Este domingo 20 de septiembre, el Puerto de A Coruña acoge una nueva edición del festival infantil Mundo Juego. Un espectáculo para toda la familia enmarcado en el Festival Son & Mar A Coruña, dentro de los Concertos del Xacobeo.

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Entre las 11.00 y las 21.00 horas, con entrada libre, grandes y pequeños podrán disfrutar de juegos de construcción, área de Jazdminton, circuito de minigolf, Playmobil Medieval y espacios dedicados a distintas marcas de juguetes. También habrá una zona gastronómica con Foodtrucks.

El Festival Son&Mar trae en septiembre estos espectáculos:

Gabry Ponte, viernes 18 de septiembre

PicaPop Tardeo, sábado 19 de septiembre

Sacro by Mëstiza, viernes 25 de septiembre

Romance & Perreo, sábado 26 de septiembre

Orballo Cultural, domingo 27 de septiembre

Cartel Festival Son&Mar Cedida