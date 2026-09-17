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Agenda

Mundo Juego 

Una edición anterior de Mundo Juego 
Archivo El Ideal Gallego 

Este domingo 20 de septiembre, el Puerto de A Coruña acoge una nueva edición del festival infantil Mundo Juego. Un espectáculo para toda la familia enmarcado en el Festival Son & Mar A Coruña, dentro de los Concertos del Xacobeo

mundo-juego
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Entre las 11.00 y las 21.00 horas, con entrada libre, grandes y pequeños podrán disfrutar de juegos de construcción, área de Jazdminton, circuito de minigolfPlaymobil Medieval y espacios dedicados a distintas marcas de juguetes. También habrá una zona gastronómica con Foodtrucks

El Festival Son&Mar trae en septiembre estos espectáculos: 

  • Gabry Ponte, viernes 18 de septiembre 
  • PicaPop Tardeo, sábado 19 de septiembre
  • Sacro by Mëstiza, viernes 25 de septiembre
  • Romance & Perreo, sábado 26 de septiembre
  • Orballo Cultural, domingo 27 de septiembre 
Cartel Festival Son&Mar
Cartel Festival Son&Mar
Cedida

Fecha Iniciodomingo, 20 de septiembre de 2026 11:21

LugarPuerto de A Coruña

Dirección Mlle. de la Batería, A Coruña, La Coruña, España

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