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'Millones de gracias' de Luli Pampín

Luli Pampín
Luli Pampín
Cedida

En 10 años de carrera Luli Pampin se ha consolidado como la artista infantil solista más importante a nivel mundial. Prepárate para celebrar con su espectáculo ¡Más emocionante y espectacular!

Un show único y exclusivo para toda la familia, donde la música, la imaginación y el corazón se unen enun despliegue escénico impresionante:

Voz en vivo, pantallas gigantes, más de 20 cambios de vestuario, personajes y efectos escénicosimpactantes y un gran elenco de bailarines con coreografías que transformarán el escenario en pura energía.

La artista llega al Coliseum de A Coruña el 28 de noviembre a las 17.00 horas. Las entradas ya están disponibles en Ataquilla.com.

Fecha Iniciosábado, 28 de noviembre de 2026 17:00

LugarColiseum

Dirección Rúa Francisco Pérez Carballo, 2, 15008 A Coruña, España

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