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Forumáxico | 'Ilusionistas impares' de Maga Fani y Martín Camiña

maga fani martin camiña
La maga Fani y Martín Camiña son los encargados del espectáculo
Concello de A Coruña

La Maga Fani y Martín Camiña llegan con un despliegue de magias esperpénticas, risas, diversión y la imprescindible participación del público.

Bienvenidos y bienvenidas a unos encantamientos alborotados, a unos disparates bien organizados, a practicar nuevas exclamaciones de asombro y a reescribir la actualidad, en una lluvia de magia alegremente asimétrica.

El espectáculo, de 65 min de duración está recomendado para el público de a partir de 6 años. Las entradas están a la venta en Ataquilla por 6,80 euros. También hay un abono, tres entradas cuestan 15 euros.

Fecha Iniciosábado, 26 de septiembre de 2026 19:00

LugarFórum Metropolitano

Dirección Rúa Río de Monelos, 1, 15006 A Coruña, España

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