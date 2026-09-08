Forumáxico | 'Ilusionistas impares' de Maga Fani y Martín Camiña

La maga Fani y Martín Camiña son los encargados del espectáculo Concello de A Coruña

La Maga Fani y Martín Camiña llegan con un despliegue de magias esperpénticas, risas, diversión y la imprescindible participación del público.

Bienvenidos y bienvenidas a unos encantamientos alborotados, a unos disparates bien organizados, a practicar nuevas exclamaciones de asombro y a reescribir la actualidad, en una lluvia de magia alegremente asimétrica.

El espectáculo, de 65 min de duración está recomendado para el público de a partir de 6 años. Las entradas están a la venta en Ataquilla por 6,80 euros. También hay un abono, tres entradas cuestan 15 euros.