'Yo quiero ser...' con Cantajuego

CantaJuego, en una visita pasada a A Coruña Germán Barreiros

En esta nueva aventura, CantaJuego invita, el día 4 de octubre, a las personas más pequeñas, aunque también las grandes a sumergirse en un mundo donde soñar es solo el primer paso para descubrir realmente quiénes queremos ser. Contará con dos pases, uno de mañana a las 12.30 horas y otro de tarde a las 17.00.

Entre canciones, bailes y momentos interactivos cargados de alegría y ocurrencias, los CantaJuegos descubrirán el poder de jugar a qué ser de mayor: jardinero, astronauta, médico, profesor… o más fuerte, más alto, más valiente, para aprender que todos somos superhéroes, y el mayor superpoder de todos es jugar siempre a ser feliz.

YO QUIERO SER es un espectáculo vibrante y emocionante que celebra la imaginación, la amistad y la felicidad compartida, invitando a cada pequeño a imaginar, soñar y descubrir su propio camino.

Acompañados por sus inseparables amigos Coco, Pepe y Buby, el público recorrerá un camino lleno de música, juegos, risas y desafíos que se transforman en valiosos y cariñosos aprendizajes.

Las entradas ya están disponibles en Ataquilla.com