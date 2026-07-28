Ya están abiertas las inscripciones para el Obradoiro de caja estenopeica que con motivo del eclipse solar del 12 de agosto, estará realizando el Fórum Metropolitano los venideros sábado 1 y miércoles 5 de agosto.

Ambas actividades serán en la Biblioteca del Fórum con Martin Pawley, de la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío, para construir una caja que permita observar al Sol de forma segura durante el eclipse.

El sábado 01 de agosto, el taller está dirigido a público infantil, a partir de los 9 años de edad. La actividad durará una hora y media, a partir de las 11.30 horas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 31 de julio.

El miércoles 05 de agosto, el taller está dirigido a todo público a partir de los 14 años. También durará una hora y media, a partir de las 18.30 horas. Se requiere inscripción y están abiertas desde el 29 de julio.

Más información a través de bforum@coruna.gal o el teléfono: 981 184 298.